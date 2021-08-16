Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın, Fransa'nın Rennes takımına transferi kesinleşti. İki kulüp arasında yaşanan pürüzler giderildi ve transfer için anlaşmaya varıldı.



Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için yaklaşık 3,5 Milyon Euro'da ısrarcı oldu. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve transfer kesinleşti.



Rennes Kulübü'nün, Doğan ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.



Haber: Faruk Aydemir



