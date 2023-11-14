Doğan Alemdar: 'EURO2024'te olmak istiyorum'

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'den, Fransa Ligue 2 ekibi Troyes'a kiralanan 21 yaşındaki milli kaleci Doğan Alemdar, açıklamalarda bulundu.Kendisi adına sezonun iyi geçtiğini ifade eden Doğan Alemdar,şeklinde konuştu.Rennes'e daha güçlü bir şekilde döneceğini söyleyen Doğan Alemdar,diye konuştu.Rennes'ten birçok oyuncu iyi takımlara gittiğini söyleyen 21 yaşındaki file bekçiifadelerini kullandı.A Milli Takım'ın EURO 2024'e gitmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden 21 yaşındaki file bekçisi,diye konuştu.Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın Rennes'e transferi hakkında konuşan Alemdar,dedi.Çok yetenekli Türk kalecilerin olduğunu söyleyen genç file bekçi, şu ifadeleri kullandı:Kayserispor'un eski başkanı Berna Gözbaşı'nın Rennes transferinde büyük rol oynadığını ifade eden Doğan Alemdar,dedi.Milli Takım'da olup, turnuva atmosferi yaşamak istediğini söyleyen Alemdar, sözlerini şöyle noktaladı: