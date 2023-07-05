Djaniny, Suudi Arabistan yolcusu

Trabzonspor'da gelecek sezon çalışmaları kapsamında takımda düşünülmeyen Djaniny'e kendisinden kulüp bulması istendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Djaniny, Suudi Arabistan yolcusu
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05 Temmuz 2023 10:30
Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Djaniny Semedo, Arap yarım adasında kendine kulüp arıyor.

Tecrübeli hücum oyuncusu, yüksek teklif yapan kulüpler arasından seçimini yapacak.

ESKİ KULÜBÜNDEN TEKLİF YOK

32 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Sharjah'ta kiralık olarak geçirmişti. Ancak Sharjah tecrübeli isme yeni bir teklif sunmadı.

İstediği performansı bir türlü gösteremeyen Djaniny sezonunun sona ermesiyle beraber Trabzonspor'a geri dönmüştü.

11 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sharjah'a kiralanan ve 11 resmi maça çıkan Djaniny bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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