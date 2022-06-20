Dimitris Itoudis'ten ilk mesaj!

Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük görevine getirilen Dimitris Itoudis, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.



Yunan başantrenör, paylaşımında, "Büyük Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok büyük onur ve heyecan duyuyorum. Bana şimdiden desteklerini gösteren müthiş taraftarlarımıza gönderdikleri mesajlar için şükranlarımı sunarım, hepsi benim için çok değerli. Hep birlikte, tarihi ve her zaman hatırlanacak başarılar elde etmek için elimizden geleni yapacağım. Hep beraber, en büyük Fenerbahçe…" ifadelerini yazdı.



İstanbul'a gelen Itoudis için 21 Haziran salı günü imza töreni düzenlenecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ