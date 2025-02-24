Diego Simeone: 'Barça'nın gücü Hansi Flick'

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Barcelona maçı öncesi Hansi Flick hakkında açıklamalarda bulundu.



Barcelona'nın en büyük gücünün Hansi Flick olduğunu söyleyen Simeone, "Barcelona'nın gücü teknik direktörü. Kendi oyun tarzını oyunculara aktarma becerisine sahip ve Flick'in gelişinin takım için çok faydalı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Simeone geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "LaLiga'nın en iyi takımı Barcelona. İnanılmaz hücum ediyorlar." sözlerini sarf etmişti.



Barcelona ile Atletico Madrid, salı günü İspanya Kral Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecekler.



