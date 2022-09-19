Diego Rossi, ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi, bu sezon ilk golünü kaydetti.
Sarı-lacivertli formayla bu sezon 10. kez ilk 11'de görev alan 24 yaşındaki oyuncu, özellikle gol yollarında arkadaşlarına verdiği paslarla ön plana çıkmıştı.
Rossi, 5. dakikada takımını öne geçiren golü kaydederken, bu sezon ilk gol sevincini de yaşadı.
Sarı-lacivertli formayla bu sezon 10. kez ilk 11'de görev alan 24 yaşındaki oyuncu, özellikle gol yollarında arkadaşlarına verdiği paslarla ön plana çıkmıştı.
Rossi, 5. dakikada takımını öne geçiren golü kaydederken, bu sezon ilk gol sevincini de yaşadı.
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