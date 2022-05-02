Diego Rossi durmuyor! Kariyerinde ilk

Diego Rossi, son haftaların en formda isimlerinden biri. Golleri ve asistleriyle Fenerbahçe'ye hayat veren Uruguaylı oyuncu için aslında işler hiç de iyi başlamamıştı.



24 yaşındaki oyuncu sezon başında Los Angeles'tan kiralandı. Vitor Pereira'nın 3'lü savunmalı sistemi ve kadroda sürekli rotasyona gitmesi, Rossi'nin form bulmasını zorlaştırdı. İsmail Kartal'ın göreve gelmesi, Fenerbahçe için olduğu kadar Uruguaylı yıldız için de dönüm noktası oldu.



Diego Rossi önce düzenli olarak 11'de görev yapmaya başladı, ardından golleri ve asistleriyle ön plana çıktı. Bu performansı, başarılı oyuncunun kariyerinde ilk kez Uruguay Milli Takımı'nın formasını giymesini de sağladı. Bu durum adeta doping etkisi yarattı, Rossi'nin formu zirve yaptı.



Hayali Dünya Kupası



Fenerbahçe'nin bonservisini almasıyla birlikte yıldız kanat oyuncusu uçuşa geçti.



24 yaşındaki futbolcu son 9 lig maçında 4 kez ağları sarsıp, 3 de asist yaptı. Rossi'nin hedefi, bu performansını yeni sezona da taşımak ve Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'na giderek en büyük hayalini gerçekleştirmek.



