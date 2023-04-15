Diego Rossi çıkarken ıslıklandı

Fenerbahçe'de Diego Rossi, Ankaragücü maçında oyundan çıkarken ıslıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi çıkarken ıslıklandı
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15 Nisan 2023 22:02
Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmada Diego Rossi oyundan çıkarken ıslıklandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Uruguaylı oyuncu, 64. dakikada oyundan alındı. Rossi oyundan çıkarken Fenerbahçeli taraftarlar tarafından bir süre ıslıklandı.

Rossi'nin yerine oyuna Emre Mor dahil oldu.

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