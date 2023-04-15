Diego Rossi çıkarken ıslıklandı

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmada Diego Rossi oyundan çıkarken ıslıklandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Uruguaylı oyuncu, 64. dakikada oyundan alındı. Rossi oyundan çıkarken Fenerbahçeli taraftarlar tarafından bir süre ıslıklandı.
Rossi'nin yerine oyuna Emre Mor dahil oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Uruguaylı oyuncu, 64. dakikada oyundan alındı. Rossi oyundan çıkarken Fenerbahçeli taraftarlar tarafından bir süre ıslıklandı.
Rossi'nin yerine oyuna Emre Mor dahil oldu.
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