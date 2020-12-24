Dick Advocaat: "Cenk Tosun'un maliyetini karşılayamayız"

Feyenoord'un hocası Dick Advocaat, Evertonlu Cenk Tosun'u transfer edeceklerine yönelik iddialarla ilgili konuştu.

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Dick Advocaat: 'Cenk Tosun'un maliyetini karşılayamayız'
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24 Aralık 2020 00:01
Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, Cenk Tosun'u transfer edeceklerine yönelik iddialarla ilgili konuştu.

Aynı zamanda Fenerbahçe'nn eski teknik direktörü olan Hollandalı hoca, takım olarak bir forvete ihtiyaçları olduğunun doğruluğunu belirterek Cenk Tosun isminin kendileri için oldukça yüksek maliyetli olacağını belirtti. Advocaat açıklamasında, "Cenk Tosun mükemmel bir isim ancak Feyenoord için uygun değil. Bu maliyetleri karşılayabilmemiz mümkün değil. Toplamda brüt 7-8-9 milyon euro maliyetli oyuncuları düşünemeyiz." sözlerni kullandı.

Takım olarak hücum güçleri olduğunu ancak bitiricilik noktasında oyuncu ihtiyaçları olduğunu belirten deneyimli hoca, "Yeni isim için çalışıyoruz. Şut sayımızı artıracak bir forvet almamız gerekiyor." diye konuştu.

Cenk Tosun uzun süreli sakatlığından sonra yeniden sahalara dönmüş ve bu sezon 4 maça çıktı ve 32 dakika süre aldı. Milli oyuncunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak dönebileceği de söylentiler arasında.



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