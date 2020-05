Diaw: "İnsanlar Jordan ve Bulls'un yaptıklarını unutmaya başlamıştı"

Eski NBA oyuncusu Boris Diaw, Michael Jordan ve Chicago Bulls hanedanının, The Last Dance belgeselinde gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti konuştu.



NBA şampiyonu ve Fransız Takımı ile Avrupa şampiyonasında altın madalya sahibi olan Diaw artık emekli ve 90'larda çocukken, Jordan'ın hükmettiği dönemi bire bir yaşamıştı.



2014 yılında San Antonio Spurs ile şampiyon olmuş olan Diaw, özellikle 90'lı yıllarda Bulls'un büyüklüğünü şöyle vurguladı:



"Gençliğimde Jordan, Magic Johnson ve Larry Bird hakkındaki belgeseller beni zaten büyülerdi, ama bu belgesel bir tık üstü. The Last Dance, herkesi o yıllar için nostaljik hale getiriyor. 2020'de bugün yayınlanması daha da ilginç, çünkü birçok kişi Michael Jordan'ın ve 1990'ların Chicago Bulls'un kim olduğunu ve basketbol ile genel olarak spor dünyası için yaptıklarını unutmaya başlamıştı."