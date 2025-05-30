Devre arası gerginlik: Osimhen ve Ba

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Başakşehirli Ousseynou Ba'ya devre arası düdüğünün ardından 'gel' diyerek soyunma odası koridoruna çağırdı.
İlk dakikalardan itibaren ikili arasında sürekli gerginlik yaşanırken, devre sonuna doğru bir pozisyonda Osimhen ile Ba tartıştı.
Devre arası düdüğünün ardından Victor Osimhen, koşarak soyunma odası koridoruna giderek Ba'ya 3-4 defa 'gel' diyerek soyunma odası koridoruna gitti.
Başakşehirli futbolcular bu harekete sinirlenirken Muslera, konuk ekip oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı.
İlk dakikalardan itibaren ikili arasında sürekli gerginlik yaşanırken, devre sonuna doğru bir pozisyonda Osimhen ile Ba tartıştı.
Devre arası düdüğünün ardından Victor Osimhen, koşarak soyunma odası koridoruna giderek Ba'ya 3-4 defa 'gel' diyerek soyunma odası koridoruna gitti.
Başakşehirli futbolcular bu harekete sinirlenirken Muslera, konuk ekip oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı.
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