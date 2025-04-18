Sacramento Kings'in tecrübeli yıldızı DeMar DeRozan, play-in turnuvasında Dallas Mavericks'e elendikten sonra yaptığı açıklamada kariyerinin son aşamalarında olduğunu ve bundan sonra odak noktasının playoff başarısı olacağını söyledi.



"17. sezonuma giriyorum. Bu gerçeğin farkındayım," diyen DeRozan, "Artık çok fazla şansınız kalmıyor. Bu aşamada playoff'a girip orada ne olacağını görmek istiyorsunuz. Play-in ile yetinemem. Playoff benim için bir hedef." dedi.



DeRozan, geçen yaz 3 yıl 73.9 milyon dolarlık sözleşmeyle Chicago Bulls ve San Antonio Spurs'ü de içeren bir takasla Kings'e katılmıştı. Bireysel anlamda 22.2 sayı, 4.4 asist ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla başarılı bir sezon geçirse de, sezon başında koç Mike Brown'ın sürpriz şekilde görevden alınması takımı sarstı.



Yerine geçen Doug Christie, ilk 12 maçta 10 galibiyet aldı. Ancak Şubat ayında De'Aaron Fox'un Spurs'e gönderilmesiyle dengeler bozuldu. Bu takasla eski takım arkadaşı Zach LaVine ile yeniden buluşan DeRozan ve Kings, bu değişiklikten sonra sadece 16 galibiyet alabildi.



DeRozan, "Sanırım birkaç gün içinde her şey daha çok oturacak. Ama bu, kariyerimin en zor sezonuydu. Her açıdan yoğundu," dedi.



Kings ile olan kontratı 2026-27 sezonuna kadar süren DeRozan'ın durumu belirsiz. GM Monte McNair ile yollar ayrıldı ve yerine Knicks'in eski yöneticisi Scott Perry'nin getirileceği bildirildi.



Kings yönetimi, DeRozan'ı takas ederek kadroyu yeniden şekillendirme yoluna gidebilir ya da Sabonis, LaVine ve DeRozan'ı kapsayan tam bir yeniden yapılanmaya gidebilir.



