Derbinin kilit noktası: Orta saha savaşı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde orta saha oyuncularının performansı kritik bir öneme sahip.



Galatasaray'da Gabriel Sara ve Lucas Torreira; Fenerbahçe'de ise Fred ve Sofyan Amrabat'ın ilk 11'de olmasına kesin gözle bakılıyor.



Bu oyuncuların bu sezon Süper Lig'deki istatistikleri karşılaştırıldığında ise orta sahanın önemi daha iyi anlaşılıyor.



FRED VE SARA



2.25'lik gol beklentisi yakalayan Fred, 4 golle oynadı. Maç başına 1.3 şut çekti. Sara ise 2 golle xG değerinin (2.49) altında kaldı. Müsabaka başına 1.7 şut çekti.



Fred maç başına 1 anahtar pas atarken, Sara'da bu rakam 1.9. Asistlerde 5-4 önde olan G.Saray'ın yıldızı, 7 büyük şans yaratma ile de daha iyi (Fred: 5). Fred, bitiriciliğiyle ön plana çıkarken Sara, kilit paslarıyla önemli rol oynayacak.



TORREIRA VE AMRABAT



Öte yandan Torreira; pas arası (0.9 vs 0.07), top çalma (2.6 vs 0.8), tehlike engelleme (1.9 vs 1.1) gibi savunma rakamlarında Amrabat'tan daha iyi. Faslı orta saha 2 golle önde.



Bu sezon ligde gol sevinci yaşayamayan Torreira 4 asistle mevkidaşını (2) geride bıraktı. Amrabat; uzun top (4.2 vs 2.3), orta (0.2 vs 0.1), başarılı top sürme (0.4 vs 0.3) top kaybı (7.4 vs 7.8) gibi alanlarda üstünlük kurdu.



Sara-Torreira ve Fred-Amrabat karşılaşmasının galibi, derbide oyunun gidişatına direkt etki edecek.