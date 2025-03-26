Derbinin kaderini 'duran top' çizecek

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi gözler iki takımın oyun sistemlerine çevrilirken 'Duran top' organizasyonları maçın kaderini çizecek.



Beşiktaş, bu sezon serbest vuruş, frikik ve taç organizasyonları ile kalesinde 9 gol gördü. siyah beyazlılar, gollerin yüzde 35'ini bu pozisyonlardan yedi. Teknik Direktör Solskjaer, bu eksikliği kapatmak için yoğun çaba sarfediyor.



Galatasaray'da ise durum farklı. Duran toplar, sarı-kırmızılıların en önemli gol silahlarından biri.



68 GOLÜN 15'İ DURAN TOPTAN



Cimbom, ligde attığı 68 golün 15'ini duran top organizasyonlarından buldu.



SON İKİ DERBİNİN ÜÇ GOLÜ DURAN TOP



Gabriel Sara'nın isabetli ortaları en önemli belirleyici unsur oldu. Galatasaray, ligde kazandığı son iki Beşiktaş derbisindeki 3 golün tamamını duran toptan attı. Geçen sezon Musrati kendi kalesine ve bu sezon Osimhen ve Davinson, golleri yapılan ortalarla kaydetti.



