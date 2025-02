Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.



Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak maçta Galatasaray rakibiyle arasındaki puan farkını açmak, Fenerbahçe ise sarı-kırmızılılara ligdeki ilk mağlubiyetini yaşatmak istiyor.



Galatasaray'da 14. sezonunu oynayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçiren İrfan Can Eğribayat'ın performansı derbinin sonucu için önemli olacak.



- Muslera'nın derbilerde deneyimi yüksek



Takımdaki 14. sezonunu geçiren Fernando Muslera, derbilerdeki deneyimiyle öne çıkıyor.



2011-2012 sezonundan beri sarı-kırmızılı takımda forma giyen Muslera, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde toplam 61 maçta 28 galibiyet, 15 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu derbilerde toplamda 60 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, 24 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.



Muslera, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 32 maçta ise 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli kaleci, söz konusu maçlarda da 26 kez topu ağlarında görürken 14 müsabakada gole izin vermedi.



- Muslera, ligde 22 maçta 6 kez kalesini gole kapadı



Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon ligde 22 maçta 6 kez kalesinde gole izin vermedi.



Bu sezon çıktığı bütün Avrupa maçlarında gol yiyen Fernano Muslera, Beşiktaş'la oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında da kalesinde 5 gol görmüştü. Muslera, ligde çıktığı 22 maçta Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK, Onvo Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor'a karşı kalesinde gol görmedi.



- Günay Güvenç, bu sezon 9 maça çıktı



Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, bu sezon 9 maçta Galatasaray'ın kalesini korudu.



Muslera'nın cezalı olduğu ilk 3 UEFA Avrupa Ligi maçında ve AZ Alkmaar ile oynanan son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında görev alan tecrübeli kaleci, söz konusu karşılaşmalarda toplam 8 gol yedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 kez sonradan oyuna giren tecrübeli kaleci, bu karşılaşmalarda 1 kez kalesinde golü gördü. Görev aldığı 2 Türkiye Kupası maçında 3 gol yiyen Günay, bu sezon Süper Lig'de oynadığı tek maç olan Adana Demirspor müsabakasında da kalesini gole kapadı.



- Livakovic, Galatasaray'a karşı çıktığı 3 maçın 2'sinde gole izin vermedi



Galatasaray karşısında toplamda 3 derbide oynayan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, söz konusu karşılaşmaların 2'sinde gol yemedi.



Livakovic, geçen sezon ligde Ülker Stadı'nda 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta ilk kez Galatasaray karşısında görev aldı. Hırvat kaleci, sarı-kırmızılılar karşısında ikinci maçına ise geçen sezon RAMS Park'ta 1-0 kazandıkları karşılaşmada çıktı.



Galatasaray'a karşı ilk iki derbide gol yemeyen Livakovic, bu sezonun ilk yarısında mağlup oldukları karşılaşmada ise 3 golü kalesinde gördü.



- Livakovic, bu sezon 8 karşılaşmada gol yemedi



Dominik Livakovic, bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 26 karşılaşmaya çıktı.



Hırvat kaleci, bu sezon Süper Lig'de 16, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 karşılaşmaya çıktı. Avrupa'daki tüm maçlarda gol yiyen 30 yaşındaki file bekçisi, ligde ise 8 müsabakada rakiplerine gol izni vermedi.



Livakovic, bu sezon sahaya çıktığı 26 maçta toplam 31 gol yedi.



- İrfan Can, Galatasaray'a karşı 1 derbide oynadı



İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı 1 derbide forma giydi.



Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren 26 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli formayla sadece 1 kez Galatasaray'a karşı sahaya çıktı. 2022-2023 sezonunun ikinci yarısındaki derbide Galatasaray'a karşı forma giyen İrfan Can Eğribayat, söz konusu müsabakada 3 gol yedi.



- İrfan Can, bu sezon 2 UEFA Avrupa Ligi maçında gol yemedi



Kaleci İrfan Can Eğribayat, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 11 karşılaşmaya çıktı.



Bu sezon 7 kez Süper Lig ve 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakasına çıkan İrfan Can Eğribayat, söz konusu müsabakalarda toplam 11 golü kalesinde gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ve Olimpik Lyon'a karşı gol yemeyen İrfan Can, Süper Lig'de de Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor'a karşı kalesini gole kapattı.