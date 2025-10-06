Derbide Osimhen'e geçit vermeyen Emirhan sınıfı geçti!

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu, derbide Victor Osimhen'e geçit vermedi. Girdiği tüm ikili mücadeleleri kazanan genç savunmacı, kritik müdahaleleriyle galibiyetin mimarlarından oldu.

calendar 06 Ekim 2025 09:13 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 09:24
Haber: Takvim, Fotoğraf: bjk.com.tr
Derbide Osimhen'e geçit vermeyen Emirhan sınıfı geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki genç stoperi Emirhan Topçu, derbideki etkileyici performansı ile Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız forveti Victor Osimhen karşısında adeta duvar ördü.

Maç boyunca girdiği 4 ikili mücadelenin tamamını kazanan genç oyuncu, aynı zamanda 2 hava topu mücadelesini de kayıpsız geçti.

Emirhan toplamda 4 tehlikeyi engelleyerek kritik anlarda sahneye çıktı. Ayrıca 1 şutu blokladı, 1 pas arası ve 3 başarılı müdahaleye de imza attı.

Emirhan Galatasaray maçında Osimhen'e nefes aldırmadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.