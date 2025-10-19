19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-4DA
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
2-026'
19 Ekim
Rennes-Auxerre
1-125'
19 Ekim
Lorient-Brest
1-025'
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
0-079'
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-065'
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
0-19'
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-09'
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-073'
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic'i yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 85-76 mağlup etti.

calendar 19 Ekim 2025 17:32
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic'i yendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 85-76 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray MCT Technic ise ligde 2. kez mağlup oldu.

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Karşıyaka'yı konuk edecek. Fenerbahçe ise Türk Telekom'u ağırlayacak.

1. ÇEYREK SONUCU: 16-23
DEVRE: 42-44
3. ÇEYREK SONUCU: 56-58

Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko derbisini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı saha kenarından takip etti. 




DETAYLAR BİRAZDAN...




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 9 4 5 0 11 2 17
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 12 17
5 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 9 2 5 2 10 9 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 9 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.