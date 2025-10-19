Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbi maçta Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko ile sahasında karşı karşıya geliyor.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbi müsabakası, saat 15.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI SKOR:
GALATASARAY: 47
FENERBAHÇE: 48
(3. ÇEYREK)
1. ÇEYREK SONUCU: 16-23
DEVRE: 42-44
CANLI | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbi maçta Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko ile sahasında karşı karşıya geliyor.
