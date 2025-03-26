Derbi uzmanı: Okan Buruk

Galatasaray, milli ara sonrası dönemde, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakipleriyle karşılaşacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Önce ligde 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Cimbom, 2 Nisan Çarşamba günü de Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Sezonu çifte kupayla bitirme hedefinde olan sarı-kırmızılılar, 4 gün arayla ezeli rakiplerine karşı iki belirleyici sınava çıkacak.
KADIKÖY'DE HİÇ YENİLMEDİ
Galatasaray'ın bu kritik fikstürdeki en büyük güvencesi Teknik Direktör Okan Buruk'un derbi karnesi olacak.
2022-2023 sezonundan beri takımın başında yer alan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son derece başarılı maçlar çıkardı.
Özellikle Kadıköy'de olumlu sonuçlar alan sarı-kırmızılı teknik direktör; Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.
SADECE 1 MAĞLUBİYET
Okan Buruk; 2022'den bu yana Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 8 kez siyah-beyazlı rakibinin filelerini havalandırırken 6 gol yedi. Okan Buruk; Fenerbahçe'ye karşı da 6 müsabakaya çıkarken bu karşılaşmaların 3'ünü kazanmayı başardı. Başarılı çalıştırıcı ayrıca, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Önce ligde 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Cimbom, 2 Nisan Çarşamba günü de Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Sezonu çifte kupayla bitirme hedefinde olan sarı-kırmızılılar, 4 gün arayla ezeli rakiplerine karşı iki belirleyici sınava çıkacak.
KADIKÖY'DE HİÇ YENİLMEDİ
Galatasaray'ın bu kritik fikstürdeki en büyük güvencesi Teknik Direktör Okan Buruk'un derbi karnesi olacak.
2022-2023 sezonundan beri takımın başında yer alan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son derece başarılı maçlar çıkardı.
Özellikle Kadıköy'de olumlu sonuçlar alan sarı-kırmızılı teknik direktör; Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.
SADECE 1 MAĞLUBİYET
Okan Buruk; 2022'den bu yana Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 8 kez siyah-beyazlı rakibinin filelerini havalandırırken 6 gol yedi. Okan Buruk; Fenerbahçe'ye karşı da 6 müsabakaya çıkarken bu karşılaşmaların 3'ünü kazanmayı başardı. Başarılı çalıştırıcı ayrıca, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.