Derbi uzmanı: Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022-2023 sezonundan bu yana Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbilerde başarı yakaladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Derbi uzmanı: Okan Buruk
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26 Mart 2025 10:51
Galatasaray, milli ara sonrası dönemde, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakipleriyle karşılaşacak.

Önce ligde 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Cimbom, 2 Nisan Çarşamba günü de Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Sezonu çifte kupayla bitirme hedefinde olan sarı-kırmızılılar, 4 gün arayla ezeli rakiplerine karşı iki belirleyici sınava çıkacak.

KADIKÖY'DE HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray'ın bu kritik fikstürdeki en büyük güvencesi Teknik Direktör Okan Buruk'un derbi karnesi olacak.

2022-2023 sezonundan beri takımın başında yer alan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son derece başarılı maçlar çıkardı.

Özellikle Kadıköy'de olumlu sonuçlar alan sarı-kırmızılı teknik direktör; Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

SADECE 1 MAĞLUBİYET

Okan Buruk; 2022'den bu yana Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 8 kez siyah-beyazlı rakibinin filelerini havalandırırken 6 gol yedi. Okan Buruk; Fenerbahçe'ye karşı da 6 müsabakaya çıkarken bu karşılaşmaların 3'ünü kazanmayı başardı. Başarılı çalıştırıcı ayrıca, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 

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