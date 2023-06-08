Depremzede hentbolcu Sena, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

13 yaşındaki depremzede hentbolcu Sena Şanlı, U17 Kadın Plaj Hentbol Milli Takımı ile Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayata sıkıca tutunanlardan biri de plaj hentbolu oyuncusu Sena Şanlı. Hatay'da ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinden depremde sağ kurtulmayı başaran Şanlı, yaşadığı korkuyu uzun süre hafızasından silemezken, gönül verdiği plaj hentboluna sıkıca sarıldı. U17'de kadın plaj hentbolu milli takımında forma şansı yakalayan Sena Şanlı, İzmir'de gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasına, Antalya'da girdiği kampta hazırlanıyor.



"HENTBOL OLMASA DAHA KÖTÜ HALDE OLURDUM"



Ailesinin Hatay'da yaşadığını ve deprem sonrası ayrılmadıklarını belirten Şanlı, milli takımda forma şansı yakaladığı için mutlu olduğunu ifade etti. Yağmur ve fırtınalı bir günde depremle şok yaşadıklarını belirten Şanlı, "Herkes gibi çok korktuk. Bütün gece yağmur altında kaldık. Evimize giremedik. Depremden 1 ay sonra antrenmanlarımız başladı. Sonrasında da buraya geldim. Biraz zor oldu ama sporu sevince oluyor her şey. Hentbol olmasa daha kötü bir halde olabilirdim" diye konuştu.



"AİLEM KONTEYNERDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR"



Birinci derece yakınlarından kaybı olmadığını anlatan Sena Şanlı, kuzenlerinden bazılarının yaşamını yitirdiğini söyledi. Ailesinin Hatay'da yaşadığını anlatan Şanlı, "Ailem Hatay'da konteynerde yaşıyor. Ben de dönünce orada yaşamaya devam edeceğim. Çalışmalarıma da devam edeceğim" dedi.



Sena Şanlı, kendisine hem memleketi Hatay'dan hem de hentbol federasyonundan çok destek verildiğini belirterek teşekkür etti.





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