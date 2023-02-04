Denizlispor, Bandırma'dan 4 golle çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Mesut Bakkal'ın ekibi Bandırmaspor ile Giray Bulak'ın yönetimindeki Denizlispor karşı karşıya geldi.



Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Denizlispor 4-1 kazanırken, goller; 64. dakikada Oğuz Yılmaz, 78. dakikada Bekir Böke, 79. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ve 90+3'te Özer Özdemir'den geldi. Ev sahibi Bandırmaspor'un tek golü ise 66. dakikada Ivan Saponjic'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte puanını 16'ya yükseltirken, Bandırmaspor 34 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor evinde Sakaryaspor'u konuk ederken, Bandırmaspor deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak.





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