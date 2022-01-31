Deniz Undav, Premier Lig'e gitti

Premier Lig ekiplerinden Brighton, Deniz Undav'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Deniz Undav, Premier Lig'e gitti
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31 Ocak 2022 22:36
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Deniz Undav ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; 25 yaşındaki oyuncu ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

SEZONU KULÜBÜNDE TAMAMLAYACAK

Öte yandan Brighton'ın açıklamasında, Deniz Undav'ın Union Saint-Gilloise'de sezonu kiralık olarak tamamlayacağı ve yeni sezonda takıma katılacağı kaydedildi.

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