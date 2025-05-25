Deniz Öncü, Silverstone'da yarışı 19. sırada tamamladı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İngiltere'de düzenlenen 7. ayağında yarışı 19. sırada tamamladı.
Northamptonshire kentindeki 5,891 kilometre uzunluğa sahip Silverstone Circuit Pisti'nde Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, yarışa on sekizinci başladı.
Deniz, yarışta istediği performansı gösteremedi ve finişi 19. sırada geçti.
Avustralyalı sürücü Senna Agius yarışı ilk sırada tamamlarken, Brezilyalı Diogo Moreira ikinci, İspanyol David Alonso ise üçüncü oldu.
Sezonun 8. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde 6-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Northamptonshire kentindeki 5,891 kilometre uzunluğa sahip Silverstone Circuit Pisti'nde Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, yarışa on sekizinci başladı.
Deniz, yarışta istediği performansı gösteremedi ve finişi 19. sırada geçti.
Avustralyalı sürücü Senna Agius yarışı ilk sırada tamamlarken, Brezilyalı Diogo Moreira ikinci, İspanyol David Alonso ise üçüncü oldu.
Sezonun 8. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde 6-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....