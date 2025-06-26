26 Haziran
Juventus-M.City
22:00
26 Haziran
Wydad-Al-Ain
22:00
27 Haziran
RB Salzburg-Real Madrid
04:00
27 Haziran
Al Hilal-Pachuca
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Deniz, Moto2'de Assen'de, Kadir Süperbike İspanya'da piste çıkıyor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Hollanda'daki TT Assen Pisti'nde Moto2 mücadelesi verirken, Kadir Erbay da İspanya Superbike Şampiyonası'nda Supersport 600 kategorisinde yarışacak.

calendar 26 Haziran 2025 12:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Deniz, Moto2'de Assen'de, Kadir Süperbike İspanya'da piste çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Hollanda ayağında piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Deniz Öncü, 27-29 Haziran tarihlerinde TT Assen Pisti'nde podyum mücadelesi verecek. Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan milli motosikletçi, 27 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlara, 28 Haziran Cumartesi de sıralama turlarına katılacak.

İspanya'daki başarısını tekrarlamayı hedefleyen Deniz, 29 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.15'te yapılacak 22 turluk yarışta start alacak.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Öncü, rekabetçi bir hafta sonu geçirmek istediğini belirterek, "Amacımız mümkün olan en yüksek puanla eve dönmek. Son birkaç haftadır ileriye giden yolu bulmaya çalışıyoruz. Bu yüzden en önemli şey ilk seanstan itibaren rekabetçi olmak ve ön sıralarda mücadele etmek için yarışa olabildiğince iyi hazırlanmak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan milli sporcu Kadir Erbay da bu hafta sonu İspanya Superbike Şampiyonası'nda (ESBK) mücadelesini sürdürecek.

MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenecek organizasyonda I+DENT Racing takımıyla Supersport 600 (NG) kategorisinde yarışacak Kadir, 28 Haziran Cumartesi TSİ 16.40'ta ilk yarışta, 29 Haziran Pazar ise TSİ 13.30'da hafta sonunun ikinci yarışında yer alacak.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.