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Deni Avdija sezonu kapattı!

Washington Wizards çaylağı Deni Avdija'nın sağ ayak bileğinde stres kırığı olduğu ortaya çıktı ve sezonu kapattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards çaylağı Deni Avdija'nın sağ ayak bileğinde stres kırığı olduğu ortaya çıktı ve sezonu kapattığı bildirildi.

Dün gece Golden State Warriors'a karşı oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanan Avdija, tekerlekli sandalye ile sahadan çıkarıldı ve bir daha karşılaşmaya geri dönmedi.

İsrailli forvetin sakatlığının herhangi bir ameliyat gerektirmemesinin beklendiği belirtildi.

Avdija dün geceki karşılaşmaya, bu sezon oynadığı 53 maçta 6.3 sayı ve 4.9 ribaund ortalamaları yakalayarak girmişti.


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