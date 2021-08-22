Dembele'nin golleri Lyon'a yetmedi!

Fransa Ligi'nde adı Lyon, adı Fenerbahçe ile anılan Moussa Dembele'nin iki gol attığı maçta Clermont karşısında 3-1 öne geçti ama mücadele 3-3 bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dembele'nin golleri Lyon'a yetmedi!
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22 Ağustos 2021 16:06
Fransa Ligi'nde 3. hafta maçında Lyon ile Clermont karşı karşıya geldi. Clermont, Lyon deplasmanında 3-1 geriye düşmesine rağmen, maçı 3-3 bitirmeyi başardı.

Lyon'un gollerini 5 (penaltı) ve 21. dakikada adı Fenerbahçe ile anılan Moussa Dembele, 45. dakikada Lucas Paqueta kaydetti.

Clermont'un golleri 12. dakikada Sinaly Diomande (kendi kalesine), 80 ve 90+1. dakikada Elbasan Rashani'den geldi.

Lyon'da Marcelo Guedes kadro dışı olduğu için kadroda yer almadı.

Lyon'un teknik direktörü Peter Bosz, 2000 yılından bu yana Fransız ekibinin başında ilk 3 maçta galibiyet alamayan ilk isim olarak tarihe geçti.

Bu beraberliğin ardından Clermont 7, Lyon ise 2 puana ulaştı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Lyon, Nantes'a konuk olacak. Clermont, Metz'i ağırlayacak.


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