Fransa Ligi'nde 3. hafta maçında Lyon ile Clermont karşı karşıya geldi. Clermont, Lyon deplasmanında 3-1 geriye düşmesine rağmen, maçı 3-3 bitirmeyi başardı.



Lyon'un gollerini 5 (penaltı) ve 21. dakikada adı Fenerbahçe ile anılan Moussa Dembele, 45. dakikada Lucas Paqueta kaydetti.



Clermont'un golleri 12. dakikada Sinaly Diomande (kendi kalesine), 80 ve 90+1. dakikada Elbasan Rashani'den geldi.



Lyon'da Marcelo Guedes kadro dışı olduğu için kadroda yer almadı.



Lyon'un teknik direktörü Peter Bosz, 2000 yılından bu yana Fransız ekibinin başında ilk 3 maçta galibiyet alamayan ilk isim olarak tarihe geçti.



Bu beraberliğin ardından Clermont 7, Lyon ise 2 puana ulaştı.



Fransa Ligi'nde gelecek hafta Lyon, Nantes'a konuk olacak. Clermont, Metz'i ağırlayacak.



