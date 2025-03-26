Dejan Radonjic: 'Galibiyetin anahtarı savunmaydı'

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında ağırladığı İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'yı 74-66 mağlup eden Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Dejan Radonjic, savunmada sergiledikleri performansın galibiyette önemli rol üstlendiğini söyledi.



Sırp çalıştırıcı, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Önemli olan kazanmaktı. Böyle serilerde ilk maçlar her zaman belirleyici olmuştur. İlk birkaç dakika dışında savunmada iyi performans sergiledik. İlk yarıda hücumda çok iyi oyun ortaya koyduk. Maçı kazanmayı ve seride 1-0 öne geçmeyi başardık. Taraftarımıza da harika destekleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmada 20 hücum ribaundu alarak bu alanda bu sezonki en yüksek sayıya ulaşmalarıyla ilgili Radonjic, "Bu, bizim için çok önemliydi. Hem hücumda hem de savunmada iyi oynanmamız gerek. Bu, maçı kazanmamız da bize yardımcı oldu ama galibiyetin anahtarı savunmaydı." diye konuştu.



Kenan Sipahi: "İkinci maçta savunmamız ve ribauntlar belirleyici olacak"



Bahçeşehir Koleji'nin milli oyuncusu Kenan Sipahi, maçın başından sonuna kadar yüksek konsantrasyonla oynayarak galibiyete ulaştıklarını belirtti.



Dreamland Gran Canaria'nın tecrübeli bir takım olduğunun altını çizen Kenan, "Zor bir maçtı. Maçın büyük bölümünde farkı 10 sayının üstünde tuttuk ama Gran Canaria çok tecrübeli bir takım. Çok hızlı oynuyorlar. Sonuna kadar yüksek konsantrasyonla oynadık. Ev sahibi avantajımızı koruduk. İkinci maç zor olacak. İkinci maçta savunmamız ve ribauntlar belirleyici olacak. Seriyi 2-0 kazanarak dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



