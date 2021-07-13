DeAndre Yedlin ayrılığı düşünmüyor!

Galatasaray'da Fatih Terim'in gözden çıkardığı belirtilen DeAndre Yedlin'in menajeri Chris Megaloudis, takımdan ayrılma gibi bir düşünceleri olmadığını belirtti.



ABD'li oyuncunun mutlu olduğunu belirten menajer, "DeAndre Yedlin şu anda sadece Galatasaray'a odaklanmış durumda. Söylentiler gerçek değil. Şu anda Fatih Terim ve ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor. Premier Lig'deki oyununu, Galatasaray'da teknik direktörünün istekleri doğrultusunda adapte etmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden geçtiğimiz ocak ayında Newcastle United'dan transfer ettiği DeAndre Yedlin sarı kırmızılılarda çıktığı 12 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.







