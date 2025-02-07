De Zerbi: 'Pogba'yı bu yüzden almadık'

Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Paul Pogba'yı neden transfer etmediklerini açıkladı



Pogba ile 'takımı bozacağı' yönünde bir çekinceleri olmadığını söyleyen De Zerbi, " Ben olduğum sürece soyunma odamın dengesini kimse bozamaz. Pogba'yı almama sebebimiz bu değildi. Takımımda ne kadar çok 'şampiyon' olursa o kadar mutlu olurum. Ancak Paul hazır olduğunda onu nerede kullanabileceğimizi anlamamız gerekiyordu. Bu nedenle bu kararı aldık. Belki bu kararımız ileride değişir." ifadelerini kullandı.



4 YILLIK CEZASI 18 AYA İNDİ!



Pogba, 2023'ün ağustos ayında verdiği örnekte dopinge rastlanmasıyla 4 yıllık men cezası almıştı. Kendisine verilen 4 yıllık men cezası CAS tarafından 18 aya indirildi. Paul Pogba, 11 Mart'tan itibaren yeniden forma giyebilecek.



10 MİLYON EURO MAAŞI VARDI



31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Juve ile mevcut sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyordu. Pogba, İtalyan devinde yıllık 10 milyon euro maaş alıyordu.



Kariyeri boyunca sadece Manchester United ve Juventus formaları giyen Paul Pogba, 446 maça çıktı ve 76 gol, 96 asist yaptı.

