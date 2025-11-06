05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Davinson Sanchez: "Egoistçe olur!"

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Ajax maçının ardından konuştu.

calendar 06 Kasım 2025 02:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Davinson Sanchez: 'Egoistçe olur!'
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın performansıyla ilgili konuşan Davinson Sanchez, "Bireysele çok fazla bakmıyorum, takımın iyi iş çıkardığına inanıyorum. Dünya seviyesinde kazanmaya yatkın bir takımız. Kritik maçlar ve Avrupa'da çok deneyim kazandık. Son 3 maçta iyi işler çıkardık. Takım oyunu diye bakıyorum ben buna, hepimiz takım için oynuyoruz. Bireysel olarak bahsetmek egoistçe olur." dedi.

Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Hocamız, bize taktiksel olarak araçlar veriyor ve kendi işini yapıyor. Bu sene daha sabırlı oynuyoruz ama agresif hücum futbolunu da bırakmıyoruz." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
