Davınson Sanchez açık kapatacak

Trendyol Süper Lig'e verilen milli ara herkesten çok Galatasaray'a yarayacak.
Davinson Sanchez bu milli arada tamamen iyileşip takımla çalışmalara başlayacak.
Tedavisine ve bireysel çalışmalarına devam eden Kolombiyalı stoper tamamen iyileştikten sonra birkaç gün içinde fizik-kondisyon açığını kapatmak için ekstra çalışmalar yapacak.
Davinson Sanchez bu milli arada tamamen iyileşip takımla çalışmalara başlayacak.
Tedavisine ve bireysel çalışmalarına devam eden Kolombiyalı stoper tamamen iyileştikten sonra birkaç gün içinde fizik-kondisyon açığını kapatmak için ekstra çalışmalar yapacak.