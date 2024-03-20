Davınson Sanchez açık kapatacak

Davinson Sanchez, Süper Lig'e verilen milli arada ekstra çalışmalar yaparak fizik-kondisyon eksiğini kapatacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Davınson Sanchez açık kapatacak
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20 Mart 2024 08:00
Trendyol Süper Lig'e verilen milli ara herkesten çok Galatasaray'a yarayacak.

Davinson Sanchez bu milli arada tamamen iyileşip takımla çalışmalara başlayacak.

Tedavisine ve bireysel çalışmalarına devam eden Kolombiyalı stoper tamamen iyileştikten sonra birkaç gün içinde fizik-kondisyon açığını kapatmak için ekstra çalışmalar yapacak. 

 
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