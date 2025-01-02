Davidson: 'Galatasaray maçı bizim için zor olacak'

Davidson, Süper Lig'in çok zorlu bir lig olduğunu belirterek,"Süper Lig çok zorlu bir lig. Bu sene Avrupa'da da mücadele ettik ve bu yüzden çok fazla dinlenme şansımız olmadı. Ligin ilk yarısı yoğun geçti bizim için. Ligi en yukarılarda bitirmek istiyoruz. Bazı maçlarda puan kayıpları yaşadık ama ikinci yarıda ritmimizi yakalayıp üst sıralara çıkmak istiyoruz." dedi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray maçı hakkında konuşan Brezilyalı futbolcu "Kupada en ileri gitmek istiyoruz. Zor olacak tabii ki. Kupa maçlarına odaklandığımızı söyleyebilirim. Galatasaray'a karşı oynayacağımız karşılaşmalar, zor maçlar olacak. Büyük isimlerin olduğu kulüpten bahsediyoruz. Galatasaray'a da diğer takımlara olduğu gibi saygı duyuyoruz ama elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başakşehir FK forması giyen 33 yaşındaki oyuncu Davidson, hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası hakkında A Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu.