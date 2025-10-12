David Villa: 'Mourinho beni ateşledi!'

Barcelona'nın eski yıldızı David Villa, 2010 yılında Katalan ekibine transferiyle ilgili konuştu.David Villa,dedi.Barcelona'nın kendisine 40 milyon euro bonservis ödemesi ve o dönem Real Madrid'de çalışan Jose Mourinho'nun sözleriyle ilgili konuşan David Villa, "Jose Mourinho, Barcelona'nın gol atamayan bir forvet için servet ödediğini söylediğinde bunu çok sevdim! Bu beni ateşledi. Sonra Real Madrid'i 5-0 mağlup ettik ve ben 2 gol attım." sözlerini sarf etti.2010-2013 yılları arasında Barcelona forması giyen Villa, Katalan ekibinde 119 maçta 48 gol attı ve 24 asist yaptı.