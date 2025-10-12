12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

David Villa: "Mourinho beni ateşledi!"

Barcelona'nın eski yıldızı David Villa, Katalan ekibine transfer olduğu dönemle ilgili konuştu. Villa, Jose Mourinho'nun o dönem kendisiyle ilgili sözlerine de cevap verdi.

12 Ekim 2025 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
David Villa: 'Mourinho beni ateşledi!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona'nın eski yıldızı David Villa, 2010 yılında Katalan ekibine transferiyle ilgili konuştu.

"İLK BAŞTA ŞAKA SANDIM"

David Villa, "Guardiola beni transfer için aradığında, bunun bir şaka olduğunu düşündüm ve ona meşgul olduğumu söyledim. Sonra Xavi'yi aradım ve durumun gerçek olup olmadığını sordum. Xavi evet dediğinde, hemen Guardiola'yı geri aradım. Guardiola ile ilk konuşmamız taktikseldi. Beni neden transfer etmek istediğini, Barcelona'ya nasıl uyum sağlayacağımı ve bende ne gördüğünü açıkladı. Guardiola ile yaptığımız bu telefon görüşmesi beni tamamen ikna etti. Menajerimden sadece Barcelona'nın teklifiyle ilgilenmesini istedim." dedi.

"MOURINHO BENİ ATEŞLEDİ"

Barcelona'nın kendisine 40 milyon euro bonservis ödemesi ve o dönem Real Madrid'de çalışan Jose Mourinho'nun sözleriyle ilgili konuşan David Villa, "Jose Mourinho, Barcelona'nın gol atamayan bir forvet için servet ödediğini söylediğinde bunu çok sevdim! Bu beni ateşledi. Sonra Real Madrid'i 5-0 mağlup ettik ve ben 2 gol attım." sözlerini sarf etti.


2010-2013 yılları arasında Barcelona forması giyen Villa, Katalan ekibinde 119 maçta 48 gol attı ve 24 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
