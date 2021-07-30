David Luiz imzaladı mı? Adana Demirspor'dan açıklama

🇧🇷David Luiz



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— Sporx (@sporx) July 16, 2021

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Brezilyalı stoper David Luiz'i kesin olarak renklerine bağladıkları şeklinde çıkan haberlere tepki gösterdi.Murat Sancak geçtiğimiz günlerde, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.David Luiz'in yıllığı 4 milyon eurodan 2 seneliğine transfer edildiği haberleri üzerine ise böyle bir durum olmadığını ve Brezilyalı oyuncunun transfer edilmediğini söyledi.Murat Sancak açıklamasında, "Anlaşma sağlandı haberleri yalan. David Luiz haberleri külliyen yalan, yeter artık! Enteresan olan bunlardan benim neden haberim yok?" dedi.Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.