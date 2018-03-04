David Astori otel odasında ölü bulundu!

Kaptan Davide Astori'nin ani ölümü nedeniyle Fiorentina derin üzüntü duymaktadır. Bu korkunç ve hassas durum nedeniyle ve özellikle O'nun ailesine saygı gösterilmesini ve hassasiyet gösterilmesini rica ediyoruz

senin için bir istisna yapacağım çünkü şu anda acı çeken bir eşin ve küçük bir aile üyen var. Özellikle küçük kızın babasının her yönüyle KUSURSUZ BİR İNSAN, HARİKA VE KUSURSUZ BİR İNSAN olduğunu bilmeyi hak ediyor.

KULÜP MASÖRÜ ÖLÜ BULDU

Fiorentina Kaptanı Davide Astori'nin ani vefatı nedeniyle derin üzüntü duymaktayız. Fiorentina Kulübü, İtalya Futbol Federasyonu ve Astori Ailesine başsağlığı dileriz - TFF -

"ASTORI'Yİ EN SONRA KALECİMİZ GÖRDÜ"

ASTORI'NİN KARİYERİ

ASTORI'YE MESAJLAR

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İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori, Udinese - Fiorentina maçından önce Fiorentina'nın konakladığı otelde ölü (kalp krizi) bulundu. Astori'nin vefatının ardından İtalya Serie A'da bugün oynanması gereken maçlar ileri bir tarihe ertelendi.Astori'nin ölüm haberini Fiorentina kulübü de resmi olarak doğrulayarak, "" dedi.Bu sabah saat 09:30'da Fiorentina'nın sabah kahvaltısına katılmayan Astori'yi çağırmak için kulüp masörü, İtalyan futbolcunun odasına çıktı.. Astori'nin ölüm haberinin ardından ailesi otele çağrıldı ve ölüm bilgisi kendilerine iletildi. Astori'nin net ölüm sebebi ve saati, yapılacak olan otopsinin ardından resmiyet kazanacak.Astori'nin vedafının ardından konuşan Fiorentina basın sözcüsü Arturo Mastronardi; "Otelde bazı oyuncular tek, bazı oyuncular çift kişi kalıyordu. Astori'yi en en son gören kalecimiz Marco. Astori'nin vefatının ardından Bergamo'da yaşayan anne ve babasına telefonla haber verdik, Floransa'da bulunan bir yönetimiz ise Astori'nin evine giderek eşine bilgi verdi" şeklinde konuştu.Kariyerine Milan'da başlayan, Fiorentina'nın yanı sıra Roma ve Cagliari formaları da giyen defans oyuncusu, İtalya Milli Takımı'nda ise 14 maça çıkıp bir gole imza atmıştı.Astori, bu sezon Fiorentina'da 27 maçta görev yapmıştı."Harika oyuncu, büyük insan. Önce Cagliari ve sonra da Roma'da kaç maça birlikte çıktık. Hala inanamıyorum","Davide Astori'yi büyük bir acıyla öğrendim. Ailesine ve Fiorentina'ya baş sağlığı diliyorum""Trajik! Udinese olarak Fiorentina kulübüne, İtalya'ya ve Astori'nin yakınlarına başsağlığı diliyoruz""Astori'nin ölümünden dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Genoa - Cagliari maçı ileri bir tarihe ertelendi"'Bu acının ne demek olduğunu Antonio Puerta'dan dolayı iyi biliyorum. Astori'nin ailesine sabır diliyorum""Bu bir trajedi, inanılmaz. Astori'nin yakınlarına sabır diliyorum": "Davide Astori'nin ölüm haberiyle sarsıldık. Huzur içinde yat kaptan""Huzur içinde uyu""Kelimelerle anlatamıyorum, huzur içinde uyu Astori""Dehşet, korkunç bir gün. Astori'nin ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum""Buna inanmak istemiyorum. Seni her zaman gerçek bir profesyonel olarak hatırlayacağım""Bir insan hakkındaki düşüncelerimi açıklarken genellikle zorlanırım çünkü iki insan arasındaki ilişkinin özelliğinin ve güzelliğinin ortaya atılmasının doğru olmadığına inanırım. Ama senin için bir istisna yapacağım çünkü şu anda acı çeken bir eşin ve küçük bir aile üyen var. Özellikle küçük kızın babasının her yönüyle KUSURSUZ BİR İNSAN, HARİKA VE KUSURSUZBİR İNSAN olduğunu bilmeyi hak ediyor. Fedakarlık, incelik, insanlara gösterdiğin saygı gibi değerlerin ve eğitiminle bu dünyanın zaten çok üstündeydin. Karşılaştığım en iyi spor figürlerinden biriydin, huzur içinde uyu."