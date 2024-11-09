David Akintola: 'Hak ettiğimiz yerlerde olmak istiyoruz'

Çaykur Rizespor'da David Akintola, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



David Akintola yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "3 puan için mutluyum. Takım olarak çalıştık. Taraftarlarımızın önünde çok iyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyetin taraftarlar için önemini biliyorduk. Defansif ve ofansif olarak çok iyi iş çıkardık. 2 golümüz ofsayttan verilmedi. Takım olarak ruhumuzu ortaya koyduk. Geri düştük ama maçı çevirmeyi başardık. Bu şekilde devam ederek hak ettiğimiz yerlerde olmak istiyoruz.



Taraftarlarımızın önünde attığım ilk goldü, bunun için çok mutluyum. Onlar bizi sezon başından beri inanılmaz destekliyorlar. Bizler de daha iyisini yapacağımızı biliyoruz."



