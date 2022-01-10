Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı ertelendi

FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turunda 11 Ocak Salı günü Volkswagen Arena'da oynanması planlanan Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı, 18 Ocak'a ertelendi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibinde rastlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle müsabakanın ertelendiği belirtildi.
Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı eşleşmenin İspanya'da oynanan ilk karşılaşmasını, Hereda San Pablo Burgos 83-78 kazanmıştı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibinde rastlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle müsabakanın ertelendiği belirtildi.
Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı eşleşmenin İspanya'da oynanan ilk karşılaşmasını, Hereda San Pablo Burgos 83-78 kazanmıştı.