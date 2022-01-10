Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı ertelendi

FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turunda 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçının, 18 Ocak'a ertelendiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı ertelendi
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10 Ocak 2022 14:37
FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turunda 11 Ocak Salı günü Volkswagen Arena'da oynanması planlanan Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos maçı, 18 Ocak'a ertelendi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibinde rastlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle müsabakanın ertelendiği belirtildi.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı eşleşmenin İspanya'da oynanan ilk karşılaşmasını, Hereda San Pablo Burgos 83-78 kazanmıştı.


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