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Darüşşafaka, grubu galibiyetle tamamladı!

ULEB Avrupa Kupası A Grubu son maçında Darüşşafaka, MoraBanc Andorra'yı 69-68 mağlup etti.

Darüşşafaka, grubu galibiyetle tamamladı!
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28 Aralık 2017 00:54
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu son maçında Andorra ekibi MoraBanc Andorra'yı 69-68 yendi.

Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Darüşşafaka, grubun 10. ve son mücadelesinde MoraBanc Andorra'ya konuk oldu.

Andorra Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, 15-12 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Fakat Darüşşafaka, soyunma odasına 32-31 önde gitti.

Son 10 dakika öncesi farkı 4'e (48-52) çıkaran Darüşşafaka, sahadan 69-68 galip ayrıldı.

Darüşşafaka'yı galibiyete, 19 sayı, 8 ribauntla oynayan Johnson ve 16 sayı, 4 asist üreten Cummings taşıdı.

Yeşil-siyahlı ekip böylece 8 galibiyet ve 2 mağlubiyetle A Grubu'nu lider bitirdi.

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