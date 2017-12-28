Darüşşafaka, grubu galibiyetle tamamladı!

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu son maçında Andorra ekibi MoraBanc Andorra'yı 69-68 yendi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Darüşşafaka, grubun 10. ve son mücadelesinde MoraBanc Andorra'ya konuk oldu.
Andorra Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, 15-12 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Fakat Darüşşafaka, soyunma odasına 32-31 önde gitti.
Son 10 dakika öncesi farkı 4'e (48-52) çıkaran Darüşşafaka, sahadan 69-68 galip ayrıldı.
Darüşşafaka'yı galibiyete, 19 sayı, 8 ribauntla oynayan Johnson ve 16 sayı, 4 asist üreten Cummings taşıdı.
Yeşil-siyahlı ekip böylece 8 galibiyet ve 2 mağlubiyetle A Grubu'nu lider bitirdi.
Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Darüşşafaka, grubun 10. ve son mücadelesinde MoraBanc Andorra'ya konuk oldu.
Andorra Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, 15-12 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Fakat Darüşşafaka, soyunma odasına 32-31 önde gitti.
Son 10 dakika öncesi farkı 4'e (48-52) çıkaran Darüşşafaka, sahadan 69-68 galip ayrıldı.
Darüşşafaka'yı galibiyete, 19 sayı, 8 ribauntla oynayan Johnson ve 16 sayı, 4 asist üreten Cummings taşıdı.
Yeşil-siyahlı ekip böylece 8 galibiyet ve 2 mağlubiyetle A Grubu'nu lider bitirdi.