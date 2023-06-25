Darüşşafaka, 5 isimle yollarını ayırdı!

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda 5 ayrılık gerçekleşti.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; Aaron White, Akwasi Yeboah, Matthew Mooney, Markel Starks ve Wayne McCullough ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilen 5 basketbolcuya, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; Aaron White, Akwasi Yeboah, Matthew Mooney, Markel Starks ve Wayne McCullough ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilen 5 basketbolcuya, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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