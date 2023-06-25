Darüşşafaka, 5 isimle yollarını ayırdı!

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda 5 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka, 5 isimle yollarını ayırdı!
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25 Haziran 2023 16:42
Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda 5 ayrılık gerçekleşti.

 Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; Aaron White, Akwasi Yeboah, Matthew Mooney, Markel Starks ve Wayne McCullough ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilen 5 basketbolcuya, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

 

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