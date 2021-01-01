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Danny Ainge, Jazz'e katıldı!: "Boston'daki işime ara vermeliydim..."

Utah Jazz'in, Danny Ainge'i basketbol operasyonları başkanı olarak işe aldığı duyuruldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz'in, Danny Ainge'i basketbol operasyonları başkanı olarak işe aldığı duyuruldu.

Ainge'in aynı zamanda Jazz Basketball ve Smith Entertainment grubu'nun alternatif yöneticisi ve CEO'su olarak atandığı ve Utah genel menajeri Justin Zanik ile yakın çalışacağı bildirildi.

Bu sene içinde Boston Celtics'teki basketbol operasyonları başkanlığı görevinden emekli olan Ainge, Celtics'ten ayrılma sebebini şu şekilde açıkladı:

"Boston'daki işime ara vermem gerekiyordu. Ve bu arada, Boston'daki 26 yıl inanılmaz bir deneyim geçirdim. Her zaman minnettar kalacağım. Bu işte öğrendiğim en büyük şeylerden biri, kurduğumuz ilişkilerin önemi.

Asıl hedefimiz her zaman şampiyonluk yüzükleridir ve bu yolda çalışırken, insanlarla ciddi bir bağ kurarsınız. Ama bu 26 yılda gerçek anlamda en çok değer verdiğim şey, kurduğum ilişkiler oldu. Bu ilişkiler hep baki kalacak.

Altı ya da yedi ay dinlenerek iyi bir ara verdim. Enerjimi toparladığımı ve çalışmaya tekrar hazır olduğumu hissediyorum. Geri dönüp işe başlamak için sabırsızlanıyorum."


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