28 Mayıs
Real Betis-Chelsea
1-050'
28 Mayıs
Fredrikstad-Rosenborg
0-2
28 Mayıs
Bodo/Glimt-Viking
2-151'
29 Mayıs
Internacional-Bahia
01:00

Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Juventus'un yeni CEO'su oldu. İşte detaylar...

calendar 28 Mayıs 2025 22:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu. Fransız futbol adamı, İtalyan devi ile anlaşma sağladı.

Di Marzio'nun haberine göre Damien Comolli, Serie A ekiplerinden Juventus'un yeni CEO'su oldu.

Haberde, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Öte yandan Toulouse, 5 yıldır kulübün başkanlığını yürüten Damien Comolli'nin görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE'DE ÇALIŞTI

52 yaşındaki Damien Comolli, Monaco ve Arsenal'de scout olarak başladığı futbol kariyerinde 2004/05 ve 2008/2010'da St.Etienne'de sportif direktörlük, 2005/08'de Tottenham'da futbol şube sorumlusu, 2010/12'de Liverpool'da sportif direktörlük, 2018/2020'de Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaparak sürdürdü. Comolli, 16 Ocak 2020'de Fenerbahçe'deki görevinden alınmıştı.

Comolli, 2020 yılından bu yana ise Toulouse'de başkanlık görevini yürüttü.

 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.