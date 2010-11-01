Dallas ve GM Nelson yolları ayırdı, Finley pozisyon için aday!

Dallas Mavericks ve genel menajer Donnie Nelson'ın yolları ayırma konusunda anlaştığı bildirildi.



Mavericks organizasyonunda 24 sezon geçirmiş olan Nelson, Dallas'ın 2010-11 sezonu şampiyonluk kadrosunun mimarı olarak kabul ediliyor.



New York Times'dan Marc Stein'ın haberine göre, ekibin eski All-Star oyuncusu Michael Finley'nin, Nelson'ın yerini almaya aday olduğu açıklandı. 48 yaşındaki Finley, 2013'ten beri takımın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcılığını yapıyor.



Üst üste beş sene playoffların ilk turunda elenmiş olan Dallas, NBA'deki tek şampiyonluğunu ele geçirdiğinden beri playoff döneminde ilerleme kaydedememişti.



