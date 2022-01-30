Cyle Larin, milli takımda tarihe geçti

Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, Kanada Milli Takımı formasıyla gollerine devam ediyor.



Kanada'nın ABD'yi konuk ettiği maçta Jonathan David'in asistinde 7. dakikada topu filelere gönderen Cyle Larin, Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanını eline geçirdi.



26 yaşındaki futbolcu çıktığı 45 maçta 23 gol kaydetti ve rekorun yeni sahibi oldu. 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen Dwayne De Rosario attığı 22 golle unvanı elinde bulunduruyordu.





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