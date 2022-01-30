Cyle Larin, milli takımda tarihe geçti

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nda tarihe geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cyle Larin, milli takımda tarihe geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2022 23:44
Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, Kanada Milli Takımı formasıyla gollerine devam ediyor.

Kanada'nın ABD'yi konuk ettiği maçta Jonathan David'in asistinde 7. dakikada topu filelere gönderen Cyle Larin, Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanını eline geçirdi.

26 yaşındaki futbolcu çıktığı 45 maçta 23 gol kaydetti ve rekorun yeni sahibi oldu. 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen Dwayne De Rosario attığı 22 golle unvanı elinde bulunduruyordu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.