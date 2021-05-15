Cyle Larin: "Hayatımdaki en iyi his!"

Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Cyle Larin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin: 'Hayatımdaki en iyi his!'
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15 Mayıs 2021 22:47
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Cyle Larin, maçın ardından konuştu

Şampiyonluk sonrası konuşan Larin, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok mutluyum. Bunu bu şekilde kutluyoruz. Ben her zaman şampiyon olmayı istedim Beşiktaş'ta. Bu şu ana kadar hayatımdaki en iyi his! Hayatımda oynadığım en iyi takım Beşiktaş!" dedi.

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