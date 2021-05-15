Cyle Larin: 'Hayatımdaki en iyi his!'

Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Cyle Larin, maçın ardından konuştu



Şampiyonluk sonrası konuşan Larin, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok mutluyum. Bunu bu şekilde kutluyoruz. Ben her zaman şampiyon olmayı istedim Beşiktaş'ta. Bu şu ana kadar hayatımdaki en iyi his! Hayatımda oynadığım en iyi takım Beşiktaş!" dedi.



