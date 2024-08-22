In his updated bio, Steph Curry switched the phrase "Guard for the @Warriors" to "Olympic Gold Medalist."



(h/t @GameOnSteph_ ) pic.twitter.com/LNGV7qPFyV



— NBACentral (@TheDunkCentral) August 21, 2024

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin sosyal medya hesabında yaptığı küçük değişiklik, taraftarlar arasında spekülasyonlara yol açtı.2024 Paris Oyunları'nda kazandığı Olimpiyat altın madalyasıyla seçkin özgeçmişine bir yeni başarı daha eklemiş olan Curry, ABD'ye döndükten bir hafta sonra Instagram hesabındaki biyografisi kısmında bir değişiklik yaptı.Warriors yıldızı başlangıçta yer verdiği "Warriors Guardı" ifadesini "Olimpiyat Altın Madalyası Sahibi" ile değiştirince, sosyal medyada birçok kişi bu gelişmeyi farklı bir şekilde yorumladı.Steph'in biyografisindeki değişiklik sonrası, NBA takipçileri yıldız oyuncunun Warriors'tan ayrılıp Los Angeles Lakers'ta LeBron James'e katılabileceğine dair bazı iddialar ortaya atmaya başladı.Paris'te ilk kez bir araya gelmiş olan Curry ve LeBron ikilisinin yakaladıkları uyumun, bu spekülasyonların ana sebebi olduğu düşünülüyor.2009'dan beri Warriors'ta yer alan ve NBA kariyerinin geri kalanında orada kalması muhtemel gözüken Curry, burada Golden State'e dört NBA şampiyonluğu getirmiş ve iki kez MVP ödülü kazanmıştı.