Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, kendisinin NBA tarihindeki en iyi point guard olduğunu söyledi.



NBA tarihinin en iyi point guardının hangi oyuncu olduğu tartışmasında efsane oyuncu Magic Johnson'la birlikte adı geçen tek yıldız olan Curry, yakın zamanda aynı konuya değinme fırsatı buldu.



Curry, eski NBA yıldızı Gilbert Arenas'ın podcast'inde konuşurken bu tartışmada kendisini seçtiğini açıkladı.



Steph, Arenas'ın "Tarihin en iyi point guardı sen misin?" sorusuna, biraz düşündükten sonra şu şekilde cevap verdi:



"Evet. Tartışmalar ben ve Magic üzerinden dönüyor değil mi? Tabii ki kendimi seçmem gerekiyor. Ama şöyle bir şey de var ki, Magic'in öz geçmişi absürt derecede iyi.



Bir başka absürt olan şey de, bu tartışmayı yapabiliyor olmamız. Bu noktada olabileceğimi asla tahmin etmezdim.



Ama bu tartışmaları bu yüzden yapıyoruz, insanlar bizi bu yüzden izliyor. Eğer ona karşı kendi takımımla oynama şansım olsaydı, kesinlikle kendimi seçerdim."



Los Angeles Lakers'ta 13 sezon forma giymiş olan Magic, 906 normal sezon maçında 19.5 sayı, 11.2 asist ve 7.2 ribaund ortalamaları yakalamış, 11 kez All-Star maçında forma giymiş, üç normal sezon MVP'si ödülü ve üç kez de Finaller MVP'si ödülü kazanmış, beş kez de NBA şampiyonluğu yaşamıştı.



Curry ise Warriors'ta 14 sezon forma giyerken, 882 normal sezon maçında 24.6 sayı, 6.5 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları yakalamış, dokuz kez All-Star seçilmiş, iki normal sezon MVP'si ve 1 Finaller MVP'si ödülü kazanarak dört NBA şampiyonluğu kazanmıştı.



