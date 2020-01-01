Curry, "Harden Warriors'a" söylentileri hakkında konuştu

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Houston Rockets yıldızı James Harden'ın Warriors'a takas olacağına dair çıkmış söylentiler hakkında konuştu.



Curry, 95.7 The Game radyonun "Damon, Ratto & Kolsky" programına çıktığı sırada, "Harden, Warriors'a takas olacak" söylentilerine şöyle değindi:



"Bazı şeyler bu işin sadece bir parçası ama bu ligde herhangi bir şey gerçekten olana kadar, bunlara kulak asmazsınız. Bu, işin doğasının bir parçasıdır."



Rockets için bir başka hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından Harden'ın Houston'dan takas talebinde bulunduğu ve tercih ettiği yerlerin Philadelphia 76ers veya Brooklyn Nets olduğu iddia edilmişti.



