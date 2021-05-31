Cumhurbaşkanı yeni kararları açıkladı

İŞTE CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI...

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.



"KAHVEHANE, HALI SAHA, SPOR TESİSLERİ...

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek:



ÜNİVERSİTELER...



Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacaktır.



"SPOR KULÜPLERİ KONGRE YAPABİLECEK"



" Spor kulüpleri haziran ayının ilk haftasından itibaren kongre yapabilecek."



DÜĞÜN VE NİKAH TÖRENLERİ

"Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."



KAMU KURULUŞLARI...

"Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir."

"TEMMUZ AYINDA YENİDEN BELİRLENECEK"

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir."