Cumhurbaşkanı yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşmenin yol haritasını belirlemek için bugün Beştepe'de toplandı. Toplantıda, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli oldu. Toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
İŞTE CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI...
"SÜPER LİG İNŞALLAH TARAFTARLA..."
"Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezon taraftarlarla oynamayı ümit ediyoruz."
"NORMALLEŞME 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR"
1 Haziran'dan itibaren devreye girecek normalleşmeyle ilgili görüşmeler yaptık. Ülkemizi yeniden salgının pençesine düşürmeme adına kararlar aldık.
"HAZİRAN AYI BOYUNCA HAFTA İÇİ 22:00 - 05:00"
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecek. Pazar günü sokağa çıkmak yasak olacak.
"RESTORANLAR 07:00 - 21:00"
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24'e kadar da paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.
"KAHVEHANE, HALI SAHA, SPOR TESİSLERİ...
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek:
ÜNİVERSİTELER...
Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacaktır.
"SPOR KULÜPLERİ KONGRE YAPABİLECEK"
"Spor kulüpleri haziran ayının ilk haftasından itibaren kongre yapabilecek."
DÜĞÜN VE NİKAH TÖRENLERİ
"Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."
KAMU KURULUŞLARI...
"Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir."
"TEMMUZ AYINDA YENİDEN BELİRLENECEK"
Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir."
İŞTE CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI...
"SÜPER LİG İNŞALLAH TARAFTARLA..."
"Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezon taraftarlarla oynamayı ümit ediyoruz."
"NORMALLEŞME 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR"
1 Haziran'dan itibaren devreye girecek normalleşmeyle ilgili görüşmeler yaptık. Ülkemizi yeniden salgının pençesine düşürmeme adına kararlar aldık.
"HAZİRAN AYI BOYUNCA HAFTA İÇİ 22:00 - 05:00"
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecek. Pazar günü sokağa çıkmak yasak olacak.
"RESTORANLAR 07:00 - 21:00"
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24'e kadar da paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.
"KAHVEHANE, HALI SAHA, SPOR TESİSLERİ...
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek:
ÜNİVERSİTELER...
Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacaktır.
"SPOR KULÜPLERİ KONGRE YAPABİLECEK"
"Spor kulüpleri haziran ayının ilk haftasından itibaren kongre yapabilecek."
DÜĞÜN VE NİKAH TÖRENLERİ
"Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."
KAMU KURULUŞLARI...
"Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir."
"TEMMUZ AYINDA YENİDEN BELİRLENECEK"
Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir."