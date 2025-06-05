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Cuesta: "Eleştiriler sert değildi"

Galatasaray forması giyen Carlos Cuesta, Kasımpaşa maçı sonrası gelen eleştirilerin normal olduğunu söyledi. Cuesta, gelecek planı için de konuştu.

calendar 05 Haziran 2025 09:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Cuesta: 'Eleştiriler sert değildi'
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Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta, Maçkolik'e konuştu.

Cuesta, "Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde yer almak ve katkı sağlamak. Buraya 3.5 yıllık bir kontratla geldim. Temmuz ayından itibaren kulübün hedeflerine katkı sağlamayı umuyorum. Gelecek planım bu yönde." dedi.

Kasımpaşa maçı sonrası gelen eleştirileri değerlendiren 26 yaşındaki savunmacı, "Eleştiriler sert değildi. Çünkü Galatasaray gibi bir takımda her maç önemli ve sonunda puan kaybına neden olacak bir hata yaptığınızda bu eleştiriler gelir." diye konuştu.

Cuesta, devre arasında transferinden sonra Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.


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