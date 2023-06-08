Crystal Palace, Lerma'yı kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'yı kadrosuna kattı.



2018'den bu yana Bournemouth forması giyen Kolombiyalı futbolcunun 1 temmuzdan itibaren sözleşmesinin sonlanacağı ve Crystal Palace'a 3 yıllık imza atacağı belirtildi.



Transfer hakkında konuşan Başkan Steve Parish şunları söyledi; "Jefferson ekibimize güçlü bir katkı. Premier Lig düzeyinde kendini kanıtlamış bir oyuncu ve savaşçı ve rekabetçi doğası onu Saray taraftarlarına sevdirecek. Üst üste on birinci sezonumuza hazırlık olarak 1 Temmuz'da onu kulüpte ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."





Lerma ise, "Bu yeni fırsattan çok mutlu ve heyecanlıyım. Crystal Palace'ın iyi oyuncuları ve iyi bir takımı var ve kulübün gelecek sezon sahip olduğu her hedefe yardımcı olmak istiyorum." dedi



2018 yazından 30,50 milyon euroluk rekor bedelle İngiltere'nin yolunu tutan Lerma, Bournemouth ile 5 sezonda 184 maça çıkarken 12 gol 8 asist kaydetti.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ